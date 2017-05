Continuar a ler

E prosseguiu: "Estou preparado para falhar o encontro frente ao Sunderland para ficar bom para os últimos dois jogos da temporada. Em algumas situações, é melhor falhar uma partida para depois estar pronto para as outras".Quando questionado sobre se preferia jogar a Liga dos Campeões na próxima época ou vencer a Taça de Inglaterra, Koscielny foi claro na sua resposta: "Preferia jogar a Champions. O Arsenal é um clube que precisa de estar entre os melhores da Europa", concluiu o francês.O Arsenal defronta esta terça-feira o já despromovido Sunderland. Os gunners precisam de vencer e esperar por um deslize dos seus rivais diretos para ter esperança no apuramento para a Liga dos Campeões da próxima época.

O defesa francês do Arsenal Laurent Koscielny falou à Sky Sports sobre os problemas de lesões que o têm afetado e revelou que nunca vai ficar a 100% do seu problema no tendão de Aquiles."Tenho tido alguns problemas, mas agora já estou melhor. É uma lesão complicada e por isso tens que trabalhar todos os dias nela. Todas as manhãs recebo tratamento no meu tendão de Aquiles e sei que vou precisar desse tratamento até ao fim da minha carreira. Algumas vezes, com todos os encontros e a jogar de 3 em 3 dias, é dificil e tenho que recuperar bem do meu tendão", admitiu o central francês.