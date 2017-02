Numa 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa que terá o grosso dos jogos na quinta-feira, Manchester United, Schalke 04 e Krasnodar já carimbaram o passaporte para os 'oitavos' esta quarta-feira. E se a equipa de José Mourinho não teve problemas para selar o apuramento em Saint-Étienne - os ingleses venceram por 1-0 , depois da vitória por 3-0 em Old Trafford -, alemães e russos também confirmaram a vantagem alcançada na 1.ª mão.Em Gelsenkirchen, na Alemanha, o Schalke geriu sem grandes dificuldades o triunfo do primeiro jogo, por 3-0, frente aos gregos do PAOK. Desta vez, registou-se um empate (1-1), com Schöpf, aos 23', a 'sentenciar' a eliminatória, inaugurando o marcador para os germânicos. Um autogolo do sérvio Nastasic, dois minutos depois, ditou a igualdade.Já em Istambul, na Turquia, o Krasnodar, que tinha vencido na Rússia por 1-0, colocou-se praticamente nos oitavos de final com o golo de Smolov, logo aos sete minutos, 'abalando' definitivamente o Fenerbahçe, que só conseguiu o empate (1-1) graças a um golo do brasileiro Souza (ex-FC Porto), aos 41'.