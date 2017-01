Num momento em que estava na fase final da recuperação da fratura na rótula esquerda há cerca de nove meses, Krohn-Dehli sofreu um rude golpe ao lesionar-se também com alguma gravidade na outra perna, sofrendo uma rotura complexa do menisco externo do joelho direito.



Segundo revelou o clube espanhol, o jogador já foi operado em Madrid, mas não precisou o tempo de recuperação que tem pela frente, indicando apenas que este "dependerá da evolução dos próximos dias".

Afastado dos relvados desde que sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, a 28 de abril de 2016, num jogo da Liga Europa com o Shakhtar Donetsk, o dinamarquês Michael Krohn-Dehli arrisca-se a ficar toda esta época sem jogar. É que o médio do Sevilha foi novamente operado esta quinta-feira, agora ao joelho direito.