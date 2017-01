Feliz año a todos mucha salud y RESPETO a los demás siempre!

Feliz ano novo a todos muita saude e RESPEITO Ao próximo sempre! — Marcelotwelve (@MarceloM12) 1 de janeiro de 2017

Toni Kroos despediu-se de 2016 com um tweet que causou de imediato polémica. O internacional alemão desejou "feliz 2017' a quem o segue, o que seria 'natural' se não tivesse colocado a bandeira do Brasil no lugar do 1 e a da Alemanha em vez do 7. Com isto, lembrou a meia-final do Mundial'2014 de muito má memória para a seleção canarinha, que era por sinal a anfitriã.Kroos viria depois a dizer que foi "uma pequena brincadeira" mas antes já Marcelo tinha reagido à publcação inicial de Kroos, desejando boas festas e pedindo "respeito ao próximo".

Autor: Sandra Lucas Simões