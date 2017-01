This goes out to all my fans around the world: https://t.co/0CscJ3OVs5

It's a big "Thank you" for your support in 2016! — Toni Kroos (@ToniKroos) 31 de dezembro de 2016

Toni Kroos meteu-se mesmo num sarilho com o polémico tweet com que assinalou a passagem do ano. E já não estamos a falar apenas da resposta de Marcelo, que pediu respeito depois do internacional alemão ter lembrado o triunfo por 7-1 no jogo com o Brasil respeitante às meias-finais do Mundial'2014. Ronaldo, antigo internacional canarinho, também não gostou dessa publicação e respondeu com.. outro jogo.O 'Fenómeno' publicou no Facebook a imagem da final do Mundial'2002 que terminou com a vitória do Brasil frente à Alemanha por 2-0.

Autor: Sandra Lucas Simões