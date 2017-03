Kwang Song Han. Decore este nome porque, muito provavelmente, será falado brevemente por ser o primeiro jogador da Coreia do Norte a jogar no campeonato italiano.



Trata-se de um jovem de de 18 anos que assinou ontem contrato com o Cagliari, onde atua Bruno Alves, depois de ter convencido os responsáveis do emblema da Sardenha no período de testes.

Continuar a ler

"É um avançado promissor, alto, ambidestro e tem excelente técnica: finta apurada, faro de golo e boa visão de jogo", descreveu o Cagliari no site oficial, sobre o atacante que começou a dar nas vistas no campeonato asiático de sub-16 em 2014, prova que conquistou, e ainda no Mundial de sub-17 no ano seguinte, entrando no radar dos olheiros de clubes europeus. Neste momento às ordens da formação secundária do Cagliari, o norte-coreano que começou a dar os primeiros passos no modesto Chobyong deverá, progressivamente, integrar os trabalhos do plantel principal, orientado por Massimo Rastelli.



Para já, o jovem tem o estatuto de primeiro jogador asiático da história do clube.

Autor: Diogo Jesus