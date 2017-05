O argentino Érik Lamela, ausente dos relvados há sete meses devido a uma lesão na coxa esquerda, foi de novo operado, desta vez à coxa direita, informou esta quarta-feira o Tottenham, segundo classificado do campeonato inglês."Érik Lamela foi submetido a uma intervenção cirúrgica à coxa direita. Érik passou recentemente pela mesa de operações devido a uma lesão na coxa esquerda, cujo período de recuperação não será afetado pela nova operação", indicou o clube londrino.O jogador, de 25 anos, lesionou-se em outubro, durante um jogo com o Liverpool, para a Taça da Liga inglesa, que o Tottenham perdeu por 2-1, devendo estar apto fisicamente para iniciar os treinos no arranque da próxima época.

Autor: Lusa