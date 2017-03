Continuar a ler

"Dá para ver que existe um elo de ligação entre ele [Pogba] e o Zlatan Ibrahimovic e que ele está a procurar chegar lá com passes longos. Mas a minha questão é esta: querem mesmo tê-lo lá atrás naquele papel de distribuir bolas? E se querem que ele seja como o [Paul] Scholes foi nos últimos anos de carreira, a distribuir bolas desde o meio-campo, será que essa é uma tarefa para um jogador que custou 90 milhões de libras?", interrogou o antigo internacional inglês, referindo-se à transferência de Pogba, que custou 105 milhões de euros ao United.



"Pogba tem capacidade para marcar golos e para criar oportunidades, mas na posição em que está a jogar a baliza adversária fica muito longe. Se ele não estiver mais perto não conseguirá os números a que pode e deve chegar. Isto é um problema para o Manchester United e um problema para José Mourinho", encerrou Lampard. "Dá para ver que existe um elo de ligação entre ele [Pogba] e o Zlatan Ibrahimovic e que ele está a procurar chegar lá com passes longos. Mas a minha questão é esta: querem mesmo tê-lo lá atrás naquele papel de distribuir bolas? E se querem que ele seja como o [Paul] Scholes foi nos últimos anos de carreira, a distribuir bolas desde o meio-campo, será que essa é uma tarefa para um jogador que custou 90 milhões de libras?", interrogou o antigo internacional inglês, referindo-se à transferência de Pogba, que custou 105 milhões de euros ao United."Pogba tem capacidade para marcar golos e para criar oportunidades, mas na posição em que está a jogar a baliza adversária fica muito longe. Se ele não estiver mais perto não conseguirá os números a que pode e deve chegar. Isto é um problema para o Manchester United e um problema para José Mourinho", encerrou Lampard.

O inglês Frank Lampard é um dos futebolistas que trabalhou mais tempo com José Mourinho, pelo que conhece bem métodos e estratégias do treinador que esteve no arranque da era gloriosa do Chelsea, em 2004/05. O médio, que anunciou o final de carreira em fevereiro, analisou o momento atual do Manchester United, a equipa agora orientada pelo técnico português, partindo do papel e influência de Paul Pogba na equipa, para concluir que Mourinho tem ali um problema."Penso que quando Mourinho joga com dois médios [à frente da defesa] quer que eles ajudem defensivamente, quer que o primeiro pensamento deles seja a segurança. Acho que é duro criticá-lo porque não me parece que ele [Pogba] esteja talhado para fazer isso. Sinto que Mourinho gostaria de ter era um médio defensivo a fazer esse trabalho", adiantou Lampard no programa 'Monday Night Football', da estação de televisão Sky.

Autor: António Espanhol