"Mourinho é um treinador que gosta de ganhar e que tem uma maneira de ganhar. É diferente de [Pep] Guardiola, de [Antonio] Conte - tem a maneira dele", começou por dizer o antigo médio internacional inglês, que trabalhou com o treinador português no Chelsea com assinalável sucesso, em declarações ao portal 'Omnisport'.



"Para mim, se o Manchester United não ganhar o título da Premier League será por causa da qualidade dos jogadores. O Manchester City tem um plantel muito forte este ano e o Chelsea ainda tem um plantel muito forte também - o 11 inicial, se toda a gente estiver bem fisicamente, é muito forte", prosseguiu Lampard, encerrando:



O Manchester United começou bem a temporada na Premier League mas duas derrotas no espaço de 16 dias, entre 21 de outubro e 5 de novembro, permitiram ao rival Manchester City ganhar oito pontos de vantagem na liderança da classificação, o que vem dificultar a meta dos red devils de reconquistar o título pela primeira vez depois de 2012/13, temporada de despedida de Alex Ferguson.Depois das apostas falhadas em David Moyes e Louis van Gaal para a sucessão ao histórico treinador escocês, a administração do clube de Old Trafford contratou José Mourinho para 2016/17, mas enfrentou dificuldades para reforçar o plantel com futebolistas de qualidade de então para cá e na opinião de Frank Lampard esse pormenor poderá custar o título.