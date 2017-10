Continuar a ler

O presidente do Las Palmas,, da 7.ª jornada do campeonato espanhol, observou que alguns dirigentes do Barcelona lhe agradeceram o "tom conciliador" do comunicado emitido no domingo, no qual explicava a decisão de bordar a bandeira de Espanha no equipamento dos jogadores."A UD Las Palmas poderia ter-se limitado a ser uma testemunha muda nesta encruzilhada histórica ou tomar partido. Decidimo-nos pelo segundo", indicou o Las Palmas, considerando que, face à conjuntura política, o jogo era "algo mais do que uma data desportiva para cumprir calendário".O executivo catalão realizou no domingo um referendo sobre a independência, rejeitado pelo Governo central e marcado por cargas policiais, que causaram centenas de feridos.