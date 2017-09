Continuar a ler

O Las Palmas perdeu no domingo por 2-0 na receção ao Leganés e caiu para a 15.ª posição da Liga espanhola, com seis pontos, em outras tantas jornadas.



Manolo Márquez comandava o Las Palmas desde 4 de julho, depois de ter conseguido a subida à 2.ª divisão B ao serviço da filial Las Palmas Atlético.



Manolo Márquez apresentou na noite de segunda-feira a demissão do cargo de treinador principal do Las Palmas, informou esta terça-feira o clube da Liga espanhola no seu site oficial.De acordo com o Las Palmas, o agora ex-técnico vai explicar esta terça-feira, em conferência de imprensa, os motivos da sua decisão de abandonar o clube, comunicada ao presidente, Miguel Ángel Ramírez.

Autor: Lusa