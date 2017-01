Continuar a ler

O empate ainda chegaria antes do intervalo, por Jonathan Viera, aos 42', com a reviravolta a ser posteriormente desenhada por Mauricio Lemos (57') e Kevin-Prince Boateng (61'). Um resultado positivo para os insulares, que agora somam 28 pontos, no 11.º posto, enquanto que o Valencia é 15.º, com 19.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova