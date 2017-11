Continuar a ler

"A verdade é que atualmente conseguimos perceber o quão importante é o cuidado prévio, especialmente numa modalidade como o futebol, que é tão exigente do ponto de vista físico", admitiu o jogador, numa entrevista à TyC Sports na qual revelou aquilo que teve de prescindir. "Esse tipo tira todo o tipo de comidas. No meu caso, retirou-me o queijo, a carne, o ovo... a vida!", atirou entre risos o avançado de 29 anos.



Uma afirmação que se explica de forma simples, não fosse Acosta natural da Argentina, um país conhecido pela sua carne... de comer e chorar por mais.



O que Poser 'promete'



Para se chegar ao topo, seja qual a atividade, o mais certo é serem necessárias certas restrições ou esforços para conseguir alcançar os objetivos a que se propõem. Os jogadores de futebol não são diferentes e, no seu campo de batalha, um dos pontos fundamentais passa pela nutrição, algo necessário para que sejam capazes de suportar as verdadeiras 'tareias' que cada temporada representada. É que, por mais talento que o jogador tenha, com uma má nutrição tudo pode ir por água abaixo, ou melhor... barriga dentro!Ora, sabedor dessa realidade, o avançado Lautaro Acosta, do Lanús, decidiu colocar-se aos cuidados de Giuliano Poser, o nutricionista mundialmente conhecido por ter sido o homem responsável pelos planos de nutrição que ajudaram Lionel Messi a ter sucesso. Contudo, ao chegar lá... o impacto foi enorme!

Autor: Fábio Lima