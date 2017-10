Para grandes males, grandes remédios! Chega-nos uma história insólita da Alemanha. O Wolfsburgo atravessa uma crise de resultados – não vence há seis jogos e ocupa o modesto 14º lugar da Bundesliga –, e eis que o técnico Martin Schmidt decidiu inovar e instaurou no plantel uma nova regra inspirada no... dentista. É que, a partir de agora, todos os jogadores dos lobos têm uma nova obrigação no final de cada treino: lavar os dentes.

"Quando acabam as sessões de trabalho intensas, é criada acidez dentro da boca. E isso ataca as gengivas e termina diretamente no sangue. Por isso, escovar os dentes ajuda a recuperar melhor a energia porque previne a acidez. Por isso é que vou obrigar os jogadores a lavarem os dentes antes de irem para casa", explicou o treinador de 50 anos em entrevista à ‘Kicker’ que, antes de apostar na carreira de técnico de futebol, era mecânico.

Só falta mesmo uma vitória Resta agora saber se o treinador suíço que sucedeu Andries Jonker vai ter sucesso com estas novas táticas. Até ao momento, o comandante dos lobos já conseguiu travar o Bayern Munique e o Leverkusen fora de portas, registando dois preciosos empates. Fica a faltar apenas uma vitória e o próximo desafio está já agendado para domingo, com uma receção ao Hoffenheim, adversário do Sp. Braga na Liga Europa. E se por acaso a crise de resultados terminar, então confirma-se que o segredo na Volkswagen Arena é mesmo lavar os dentes.

Autor: Diogo Jesus