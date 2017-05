"Tirámos fotos oficiais para a temporada a pedido da Super Liga da China. Recebemos instruções por parte do fotógrafo oficial e eu estava a fazer caretas de forma tentar que se fizessem fotos interessantes que mais tarde serem usadas em promoções. Não tive qualquer intenção de ofender o povo chinês e não o fiz com má intenção", começou por explicar o argentino, através de comunicado.



"Sinto-me muito feliz por estar aqui e por fazer parte do Hebei. Estou a passar tempos muito agradáveis junto aos meus companheiros de equipa e esta tem sido uma viagem fantástica. Todos os chineses que conheço são simpáticos e amo a minha vida aqui. As minhas sinceras desculpas se esta foto ofendeu o povo chinês e os adeptos. Serei mais cuidadoso no futuro", encerrou.







Uma pose de Ezequiel Lavezzi numa sessão fotográfica para promover a liga chinesa custou ao avançado do Hebei China Fortune uma série de ataques através das redes sociais, a qual forçou um esclarecimento e pedido de desculpas. Em causa está uma foto em que o argentino surge esticando a zona dos olhos para assim recriar caraterísticas típicas de um rosto asiático. Entre os comentários à foto estão acusações de racismo.