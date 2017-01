No outro encontro desta quarta-feira, o secundário Cesena surpreendeu ao triunfar no reduto do Sassuolo. Pellegrini (4') adiantou os anfitriões, mas Ciano (81') e Laribi (84') operaram a reviravolta na fase final do encontro. Nos 'quartos', o Cesena visitará o vencedor do duelo entre a Roma e a Sampdoria, que fecham esta quinta-feira os oitavos-de-final.



Continuar a ler Nápoles-Fiorentina e Juventus-Milan são os outros duelos da próxima ronda da Taça de Itália.



Oitavos-de-final da Taça de Itália



Nápoles-Spezia (2.ª), 3-1

Fiorentina-Chievo, 1-0

Juventus-Atalanta, 3-2

Milan-Torino, 2-1

Inter-Bolonha, 3-2 a.p.

Sassuolo-Cesena (2.ª), 1-2

Lazio-Génova, 4-2

Sem Miguel Veloso, o Génova não evitou esta quarta-feira a eliminação da Taça de Itália ao perder por 4-2 na visita à Lazio. A turma da capital italiana marca, assim, encontro com o Inter, de João Mário, nos quartos-de-final da prova, com a jogo a realizar-se em Milão, no próximo dia 31.Em Roma, Djordjevic (20'), Hoedt (31'), Milinkovic-Savic (70') e Immobile (75') fizeram os golos da equipa da casa, enquanto o ex-sportinguista Pinilla (40') e Pandev (45') responderam pelos visitantes.