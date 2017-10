A Lazio arrisca um castigo severo por causa dos insultos antissemíticos de uma das suas claques. A investigação liderada por Giuseppe Pecoraro, procurador da Federação Italiana, concluiu que o clube violou dois artigos dos regulamentos, o 1a e o 11. A pena prevista na lei vai do mero encerramento de parte do estádio até à exclusão de algumas provas, passando ainda pela perda de pontos no campeonato.

O primeiro artigo infringido é o 1a, o qual diz respeito a deveres e obrigações dos clubes. Segundo o gabinete de Giuseppe Pecoraro, a Lazio nunca deveria ter facultado o acesso da sua claque ao topo sul, onde habitualmente se senta a claque da arquirrival Roma. A ‘migração’ teve lugar a um preço simbólico (1 euro por cabeça), recorde-se, porque o lado norte, onde habitualmente está alojada a claque da Lazio, se encontrava encerrado naquele desafio (receção ao Cagliari) devido... a cânticos racistas entoados em jogos anteriores.

O segundo artigo violado é o 11 e está relacionado com comportamento discriminatório. Enquanto esteve estacionada no topo sul, a claque da Lazio colou autocolantes de Anne Frank, adolescente alemã de origem judaica vítima do Holocausto, envergando a camisola da Roma. Por ter transgredido o artigo 11, a Lazio incorre em pelo menos uma das seguintes sanções: um ou mais jogos à porta fechada; um ou mais jogos com o estádio parcialmente encerrado; um ou mais jogos de interdição do anfiteatro; perda de 1 ou 2 pontos na Serie A; exclusão de uma ou mais competições. O atual 4º classificado da Serie A vai ter ainda de pagar pelo menos 50 mil euros de multa.

Lotito mete o pé na argola

Claudio Lotito é o presidente da Lazio e vem cometendo várias gafes. Decidiu visitar uma sinagoga para apaziguar os ânimos e pedir desculpa. O problema foi ter sido apanhado a dizer que a visita não passava de uma charada!!! Depois deu uma entrevista em que afirmou ter visitado... uma mesquita!!!

A claque prevaricadora, essa, não dá sinais de que irá mudar de atitude. Vejamos o que sucedeu no jogo com o Bolonha. A Lazio aqueceu envergando uma camisola com a cara de Anne Frank, tendo sido depois lida uma passagem do diário da adolescente de origem judaica vítima do Holocausto. A claque boicotou o momento de reflexão, só entrando no estádio após o mesmo. Depois entoou cânticos fascistas. O Ministério Público já inquiriu 12 ‘ultras’, sendo que seis fazem parte dos Irriducibili, a mais temida e quezilenta claque da Lazio.