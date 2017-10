Continuar a ler

Antes, a Roma venceu no terreno do Torino por 1-0 , com um golo do sérvio Kolarov, aos 69 minutos, e segurou o quinto lugar.Ainda este domingo, além da goleada da Juventus frente à Udinese (6-2) e do nulo do Milan frente ao Génova , a Fiorentina, sem Gil Dias, lesionado, e com Bruno Gaspar no banco, foi ao campo do lanterna vermelha Benevento vencer por 3-0 , com golos de Benassi, do senegalês Babacar e do francês Thereau. A formação de Florença subiu ao nono lugar, com 13 pontos, enquanto o Benevento continua sem qualquer ponto somado e apenas com dois golos marcados.Na dérbi de Verona, o Chievo bateu o Hellas, por 3-2 , com um bis de Inglese, enquanto a Atalanta recebeu e venceu o Bolonha, por 1-0 . Na luta pela manutenção, o Sassuolo abandonou os lugares de descida de divisão com um triunfo no terreno do Spal, por 1-0