A equipa de Benevento, última classificada da Serie A, ainda reduziu aos 55' por intermédio de Achraf Lazaar, mas a reação ficou por aí. Marco Parolo fez o 4-1 aos 76', cinco minutos depois de Nani ter entrado para o lugar de Senad Lulic.



Aos 86', o internacional português estabelecei o 5-1, aproveitando um passe de Immobile para finalizar uma bela jogada em que enganou vários adversários antes de rematar.

A Lazio deslocou-se a casa do Benevento neste domingo e venceu por concludente 5-1 a partida da 11.ª jornada da Serie A - Nani marcou o último golo -, recuperando o terceiro lugar da classificação que perdera por algumas horas para a Juventus, depois do triunfo dos campeões em título no terreno do Milan.O conjunto romano colocou-se em vantagem no marcador logo aos 4 minutos, por Bastos, com Ciro Immobile a aumentar para 2-0 aos 13', a vincar a história de uma primeira parte de total domínio, que terminaria ainda com outro golo, a estabelecer o 0-3 - Adam Marusic (24').