A Lazio venceu este sábado em casa do Empoli, por 2-1, para a 25.ª jornada da liga italiana, liderada de forma confortável pela campeã Juventus, adversária do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões.O Empoli, que no 17.º posto é o primeiro clube acima da linha da despromoção, ainda esteve em vantagem com um golo do bósnio Rade Krunic, aos 67 minutos, mas a Lázio deu a volta por Ciro Immobile, aos 68', e pelo senegalês Balde Keita, aos 80'.A Lazio, com 47 pontos, menos um do que a Atalanta (4.ª), que venceu o aflito Crotone (19.º), por 1-0, com um golo de Andrea Conti, aos 48 minutos, ascendeu ao 5.º lugar, ultrapassando o Inter (6.º), que domingo se desloca a casa do Bolonha.

Autor: Lusa