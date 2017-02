Continuar a ler

A equipa de Leonardo Jardim, que apenas entra em campo no sábado, diante do Guingamp, pode voltar a ter 3 pontos de avanço sobre o Nice caso vença esse mesmo encontro.



Consulte o A equipa de Leonardo Jardim, que apenas entra em campo no sábado, diante do Guingamp, pode voltar a ter 3 pontos de avanço sobre o Nice caso vença esse mesmo encontro.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova

Há momentos inesquecíveis na carreira de um futebolista e arriscamos dizer que Mickaël Le Bihan viveu esta sexta-feira um deles. Sensivelmente 18 meses depois de ter fraturado a tíbia, numa lesão que o afastou dos relvados durante um longo período, o avançado de 26 anos voltou esta noite a vestir a camisola da equipa principal do Nice - já havia jogado pelas reservas, para ganhar ritmo - e em boa hora o fez.Lançado em campo aos 60' - e na ausência de Mario Balotelli -, o dianteiro rapidamente mostrou ao que vinha e, oito minutos volvidos, empatava o encontro com o Montpellier , anulando o primeiro golo da partida, apontado por Steve Mounié. Com tudo empatado, Le Bihan não se quis ficar apenas por um golo e adicionou outro, apontado aos 85', ditando um triunfo que permite ao Nice igualar provisoriamente o Monaco na liderança.

Autor: Fábio Lima