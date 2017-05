Continuar a ler

Bruno Vale é titular indiscutível na baliza e na frente há um nome que tem feito as delícias dos adeptos: João Pedro. "Tenho quatro golos e 15 assistências. Sinto-me muito acarinhado na rua e era excelente retribuir todo este apoio com a conquista da Taça. Na cidade já se sente alguma ansiedade pela final… Esperemos demonstrar toda a nossa qualidade. Eles não nos assustam", atirou o extremo, de 31 anos, que se destacou no Sp. Braga, Belenenses e Moreirense. "Esta época já jogámos três vezes com o APOEL. Ganhámos dois jogos e empatámos um. Só por aqui se vê que não somos nada inferiores. Estamos fortes e confiantes", terminou.No último verão, Tiago Gomes reforçou a legião portuguesa a viver em Limassol e também ele defende as cores do Apollon. "Alguns colegas já me mostraram fotografias da final e da festa do ano passado. O estádio estava cheio, o ambiente parecia incrível e no final foi tudo para o centro da cidade festejar num autocarro. Agora, quero ser eu a levantar mais esta tacinha", suspirou o lateral esquerdo, prosseguindo: "Estamos todos com muita vontade que chegue a hora do jogo. Queremos fazer história e eu quero sair em grande deste clube. Encontrei aqui muita qualidade, praticámos um bom futebol e temos todas as condições de vencer o APOEL." Aos 30 anos, Tiago Gomes está de regresso a Braga para cumprir o último ano de contrato.Em janeiro, o Apollon reforçou-se com Mário Sérgio e também com Semedo, cabo-verdiano que jogava no Feirense. O médio estreou-se a marcar na última jornada do campeonato: "O golo deu-me ainda mais motivação para estes dois últimos jogos. Adorava ser chamado para a final da Taça e ficar na história do clube. Queremos conquistar mais um título e, como se costuma dizer, as finais são para se ganhar. Ainda não perdemos com o APOEL esta época e temos qualidade para ganhar mais uma vez. Vai ser um belo jogo entre duas equipas que gostam de ter a bola e de atacar. Que vença o Apollon!", despediu-se Semedo.Recorde-se que na época passada foi Pedro Emanuel a levantar a Taça do Chipre. Esta época, o treinador português saiu do Apollon ao fim de 14 jornadas por estar longe do 1.º lugar. Ficaram os jogadores e uma enorme vontade de voltar a vencer. O APOEL, de Nuno Morais, que se cuide…