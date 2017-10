Continuar a ler

O Leicester só evitou a derrota a dez minutos do final do tempo regulamentar, quando o argelino e ex-jogador do Sporting Islam Slimani assistiu de cabeça para a finalização do seu compatriota Ryad Mahrez, na sequência de uma jogada de envolvimento atacante pelo flanco esquerdo.Slimani não foi titular - a dupla de ataque foi formada por Jamie Vardy e pelo nigeriano Kelechi Iheanacho -, mas, lançado aos 74 minutos para o lugar deste último, ainda foi a tempo de ter participação direta no golo do empate.Com este resultado o Leicester encontra-se em 18º lugar, abaixo da linha de água, com seis pontos, só tendo atrás de si o Bornemouth, com quatro pontos, e o Crystal Palace, que nesta jornada venceu o Chelsea por 2-1 e que somou os primeiros três pontos.O campeonato é liderado pelo Manchester City, com 22 pontos, seguido do Manchester United, de José Mourinho, com 20, e do Tottenham, com 17.Consulte o direto do jogo e os resultados e a classificação da Serie A.