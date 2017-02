Continuar a ler

"Ficaremos eternamente gratos por aquilo que ele nos ajudou a atingir. Nunca tivemos a expetativa de repetir os extraordinários feitos da temporada passada, pelo que a permanência sempre foi o primeiro e o único objetivo desde o início da temporada. Mas agora enfrentamos uma luta por esse objetivo e sentimos que é necessária uma mudança, de modo a maximizar a oportunidade que temos nos últimos 13 jogos", acrescenta o mesmo dirigente.



Agora, e até ser encontrado um novo técnico, o Leicester será comandado por Craig Shakespeare e Mike Stowell. "Ficaremos eternamente gratos por aquilo que ele nos ajudou a atingir. Nunca tivemos a expetativa de repetir os extraordinários feitos da temporada passada, pelo que a permanência sempre foi o primeiro e o único objetivo desde o início da temporada. Mas agora enfrentamos uma luta por esse objetivo e sentimos que é necessária uma mudança, de modo a maximizar a oportunidade que temos nos últimos 13 jogos", acrescenta o mesmo dirigente.Agora, e até ser encontrado um novo técnico, o Leicester será comandado por Craig Shakespeare e Mike Stowell.

O Leicester confirmou esta quinta-feira, poucos minutos depois da notícia avançada pelo 'Daily Mail' , ter decidido avançar para o despedimento de Claudio Ranieri, colocando assim um ponto final numa ligação de mais de um ano e meio, na qual o técnico italiano conseguiu o feito histórico de guiar os foxes ao título de campeão. Ainda que admita que a decisão é "dolorosa", a direção do Leicester realça a necessidade de mudança na liderança que sentem perante os maus resultados."Esta foi a decisão mais difícil desde que, há sete anos, a King Power assumiu o comando do Leicester City. Mas temos a obrigatoriedade de colocar os interesses a longo prazo do culpa acima de qualquer sentimento pessoal, independentemente da força dessa ligação", explica Aiyawatt Srivaddhanaprabha, vicepresidente do clube, que mesmo assim deixa elogios a Ranieri.

Autor: Fábio Lima