Continuar a ler

Shakespeare assumiu o comando do Leicester em 23 de fevereiro, na sequência do despedimento do treinador italiano Claudio Ranieri, que levou o clube à conquista de um inédito título de campeão, um dos mais improváveis na história do futebol britânico.Nesta época, apesar da continuidade -- também inédita -- na Liga dos Campeões, o desempenho das foxes tem sido substancialmente mais modesto e Ranieri acabou por ser afastado quando a equipa estava apenas um ponto acima da zona de despromoção.Shakespeare, que desempenhava as funções de adjunto do treinador italiano, assumiu o comando técnico e teve um início muito prometedor, tendo vencido os dois primeiros jogos no campeonato, frente ao Liverpool e ao, orientado pelo português Marco Silva.