Continuar a ler







"É um grande privilégio ser treinador de um clube valores e ambições estão alinhados com os meus. A oportunidade de ajudar o clube a consolidar as recentes conquistas é entusiasmante e estou ansioso por começar a trabalhar", referiu Claude Puel ao site dos foxes.O técnico assinou um contrato válido até 2020 e terá como adjunto Michael Appleton, que tinha assumido o comando interino da equipa. A apresentação de Puel está agendada para sexta-feira e a estreia no banco do Leicester será no domingo, diante do Everton.