Com 25 jornadas disputadas, o campeão em título ocupa o 17.º posto (com 24 golos marcados e 41 sofridos) e soma apenas 21 pontos, apenas mais um do que o Hull City, de Marco Silva, e dois do que o Crystal Palace e o Sunderland. Em igual período do ano passado, a equipa de Ranieri liderava com 53 pontos (com 47-27 em golos), mais cinco do que o 2.º classificado, o Tottenham.

Claudio Ranieri e o seu Leicester City vão de mal a pior. Ao perder (2-0) na visita a Swansea, o campeão inglês registou a 5.ª derrota seguida na Premier League e está agora uma posição (e um ponto) acima dos lugares de descida de divisão.Alfie Mawson (33') e Martin Olsson (45+2') fizeram os golos da turma galesa e nem com a entrada do ex-sportinguista Slimani ao intervalo os visitantes conseguiram alterar o rumo dos acontecimentos. Aliás, o ataque é um dos grandes problemas do Leicester, que não marcou qualquer golo nos últimos seis encontros (um empate e as tais cinco derrotas seguidas) para o campeonato - o último remate certeiro foi de Slimani, a 31 de dezembro, no triunfo (1-0) sobre o West Ham.