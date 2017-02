Continuar a ler

Recorde-se que Mancini passou brevemente pelo clube, enquanto jogador, em 2001. O treinador, que está sem clube desde que deixou o Inter no verão passado, já conquistou a Premier League, em 2012, no comando técnico do Manchester City. O treinador italiano não é, no entanto, o único a ser considerado pelo Leicester. A lista inclui os nomes de Roy Hodgson, Ryan Giggs ou Harry Redknapp.Mancini deixou esta sexta-feira uma mensagem de apoio a Ranieri , dizendo que o treinador vai ficar para sempre no coração dos adeptos do Leicester.