Destaque ainda para o facto de Harry Kane, de 23 anos, ter saltado para a liderança da tabela de melhores marcadores da liga esta época, somando agora 26 golos, mais dois do que Romelu Lukaku (Everton) e mais um do que na temporada passada, na qual terminou precisamente como artilheiro do campeonato. O jovem avançado já conta 75 remates certeiros em 115 jogos na Premier LeagueCom o 2.º lugar já garantido, o Tottenham ficou agora a sete pontos do já campeão Chelsea quando falta disputar a última jornada. Já o Leicester, surpreendente vencedor da liga inglesa na época passada, segue no 11.º lugar, com 43 pontos, a... 47 do sucessor.Veja o direto do jogo e a classificação da Premier League