Depois de ter sido o motor impulsionador do primeiro golo, o próprio Demarai Gray, aos 29', elevou a vantagem do Leicester para 2-0, com um remate forte que sofreu ainda um desvio num defesa e traiu o guarda-redes Jordan Pickford.O Leicester segue na 11.ª posição, com 12 pontos, tantos como Brighton (12.º) e Huddersfield Town (13.º), enquanto o Everton manteve o 18.º posto, com oito, sendo o primeiro dos clubes na zona de despromoção.No outro encontro deste domingo, Brighton e Southampton, duas equipas do meio da tabela, empataram 1-1 , em Sussex, e atrasaram-se na perseguição aos seus mais diretos opositores. O Southampton, com o internacional português Cédric Soares a titular, chegou à vantagem por Steven Davis (0-1), aos 7 minutos, mas o Brighton empatou por Glenn Murray (1-1), aos 52'.Quando falta ainda disputar, na segunda-feira, o jogo Burnley-Newcastle, o Southampton ascendeu provisoriamente ao nono lugar, com 13 pontos, enquanto o Brighton também subiu condicionalmente ao 12.º, com 12.Consulte os resultados e a classificação da Premier League.