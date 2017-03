Continuar a ler

O Augsburgo, que segue no 12.º posto, com 28 pontos, conseguiu fugir à derrota graças a um remate certeiro do austríaco Martin Hinteregger, aos 60 minutos.



O Leipzig empatou esta sexta-feira a dois golos no terreno do Augsburgo, no arranque da 23.ª jornada do campeonato alemão, e poderá terminar a ronda mais longe do líder Bayern Munique.O segundo colocado da Bundesliga chegou a estar a perder, devido a um excelente golo do defesa grego Konstantinos Stafylidis, aos 19 minutos, mas deu a volta ao marcador, por Timo Werner, aos 25, e Marvin Compper, aos 52.

Autor: Lusa