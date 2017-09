Depois de empatar com o Monaco (1-1), para a Liga dos Campeões, e com o Borussia Mönchengladbach (2-2), o RB Leipzig, rival do FC Porto na Champions, somou esta terça-feira o terceiro jogo seguido sem ganhar, acabando mesmo por sair derrotado na visita à Baviera para defrontar o Augsburgo, em jogo da 5.ª ronda da Bundesliga.Um golo solitário do austríaco Michael Gregoritsch, logo aos 4', resolveu a partida e complicou a situação dos vice-campeões alemães, que registaram a segunda derrota no campeonato - na época passada isso só aconteceu à 16.ª jornada - e já estão a cinco pontos do líder Bayern Munique, que venceu hoje no terreno do Schalke por 3-0.Veja o direto do jogo e a classificação da Bundesliga