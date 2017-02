Continuar a ler

O Borussia Mönchengladbach, que viu Thorgan Hazard desperdiçar um penálti aos 45', apontou o seu único golo aos 81 minutos, por intermédio de Jannik Vestergaard.O resultado permitiu ao Leipzig, segundo, encurtar para cinco a distância pontual para o Bayern Munique, tetracampeão e líder, que no sábado empatou 1-1 na visita ao Hertha Berlim.Na terceira e quarta posições seguem, ambos a 13 pontos do Bayern Munique, o Borussia Dortmund, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, e o Hoffenheim.