Kerlon fecha a sua carreira de futebolista depois de uma longuíssima carreira, a qual teve o ponto alto com a chegada ao Inter Milão - onde não chegou a jogar. Para lá dos italianos, jogou ainda no Cruzeiro, Chievo, Ajax (Holanda), Paraná, Nacional-MG, Fujieda MYFC (Japão), Weymouth Wales (Barbados), Miami Dade (Estados Unidos), Sliema Wanderers (Malta), Vila Nova-MG e, por fim, o Spartak Trnava, da Eslováquia.





O criador da 'Foquinha' disse adeus aos relvados

O brasileiro Kerlon, que nos seus tempos de adolescente chegou a ser apontado como a 'next big thing' do futebol canarinho, anunciou esta sexta-feira o adeus ao futebol, aos 29 anos. Conhecido pela alcunha de 'Foquinha' - por causa da sua finta muito especial -, o médio criativo admitiu que a sua decisão se deveu às muitas lesões que sofreu."O futebol fez-me perceber em certos momentos o lado bom e o lado mau do homem e ensinou-me o caminho certo que todos devemos andar. Passei por momentos de muitas tristezas, de muitas lesões e de muitas desconfianças. Mesmo assim lutei, tentei e mesmo passando por seis cirurgias de LCA e duas de ligamento no tornozelo, sempre busquei recuperar e continuar a fazer o que mais gosto, que é jogar futebol", admitiu o médio, que por fim se disse derrotado pelos problemas físicos: "Perdi para as lesões, que foram muito além das minhas forças, mas fico feliz por ter tido a oportunidade de viver coisas boas e agradáveis que só o futebol pode proporcionar".

Autor: Fábio Lima