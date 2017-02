Wayne Shaw ficou famoso na semana passada por ter sido filmado a comer uma sandes no banco durante o jogo com o Arsenal. O guarda-redes acabou por deixar o Sutton United após toda a polémica, que até envolveu apostas, mas a verdade é que o clube precisava dele este sábado no encontro da quinta divisão inglesa.Na deslocação ao terreno do Torquay, o guarda-redes Ross Worner lesionou-se após sofrer o 1-0 e no banco... não estava nenhum guardião, porque Shaw tinha sido despedido. A solução: entrou um defesa central, Simon Downer, de 35 anos, para a baliza e a verdade é que nem se deu mal.O Sutton ainda sofreu novo golo, mas conseguiu marcar três e ganhou o encontro. O que terá ficado a pensar Wayne Shaw no fim de contas?

Autor: Luís Miroto Simões