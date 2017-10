Léo Baptistão, avançado do Espanyol, piscou o olho à seleção espanhola, apesar de ter nascido no Brasil e ter ainda nacionalidade italiana."Não descarto, não. Na primeira brecha que abrir, por mim, viro espanhol. Não tenho nenhum problema. Os meus pais estão aqui, felizes. Eu estou aqui há muitos anos e estou muito bem. Não me incomodaria renunciar à cidadania italiana e ser cidadão espanhol", referiu ao GloboEsporte.O jogador foi recentemente elogiado por Julen Lopetegui, selecionador espanhol, o que deixou Baptistão satisfeito: "É muito bom ver um treinador desse nível a falar de mim, ter-se lembrado. Foi uma grande honra e deu para ver que estamos a fazer um bom trabalho. Isso motiva para continuar a trabalha".

Autor: Luís Miroto Simões