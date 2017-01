Continuar a ler

Descontente por jogar pouco e ainda com 18 meses de contrato, Ulloa comunicou a 19 de janeiro o desejo de sair do Leicester e apresentou um pedido de transferência, uma petição específica existente em Inglaterra que permite a um futebolista solicitar formalmente a saída de um clube.



O argentino garante que o treinador lhe disse ao longo dos últimos três meses que o ajudaria a sair caso surgisse uma proposta entre os 4 e os 5 milhões de libras (4,6 e 5,8 milhões de euros), mas o que acontece, segundo Ulloa, é que "chegaram propostas por esses valores e nem sequer foram consideradas".



A imprensa inglesa noticiou que o campeão inglês tem três propostas em mão por Leo Ulloa, uma dos espanhóis do Alavés, no valor de 1,7 milhões de libras (1,98 milhões de euros), outra do Sunderland, entre 5 e 7 milhões de libras (5,8 a 8,1 milhões de euros), e um terceira, dos turcos do Galatasaray.



Claudio Ranieri já fez saber que, se o clube não contratar outro avançado, não autorizará a saída de Ulloa, de 30 anos. "Só temos o (Islam) Slimani como número 9 e referência na área e precisamos de outro", afirmou hoje o treinador.



Leo Ulloa afirmou esta segunda-feira sentir-se atraiçoado pelo treinador do Leicester, Claudio Ranieri, e deixou claro que não vai jogar mais no atual campeão inglês de futebol."Com todo o respeito pelos adeptos do Leicester, a verdade é que me sinto atraiçoado por Ranieri e estou dececionado com o clube. Não voltarei a jogar por eles", escreveu o argentino no Twitter.

