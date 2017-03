Leonardo Bonucci, defesa-central da Juventus, que na terça-feira garantiu, ao afastar o FC Porto, uma vaga nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, já escolheu o adversário que quer defrontar na próxima fase da competição. O Barcelona. Objetivo: vingar a final da Champions perdida para os catalães em 2015.

"Seria uma grande motivação", começa por garantir o internacional transalpino, à 'Sky Italia', prosseguindo depois com as explicações. "O que mais me entusiasma é o Barcelona. Protagonizaram uma grande reviravolta e seria uma grande motivação enfrentar a equipa que nos venceu na final de há dois anos. Depois de bater o PSG, são a equipa em melhor forma", argumentou o futebolista, de 29 anos, que considera normal o pentacampeão transalpino atingir esta fase da prova milionária.

"É justo dizer que alcançar os últimos oito é o objetivo intermédio para uma equipa como a Juve. Chegámos ao 'top 8' europeu e compete-nos melhorar ainda mais", defende Bonucci, que, para que tal seja possível, prefere não encontrar o Bayern Munique na próxima fase da Champions."Se tivesse que escolher uma equipe para evitar, escolheria que o Bayern Munique. São uma equipa completa. Com Carlo Ancelotti encontraram uma nova maneira de jogar, mas são sempre vencedores", reconhece o central italiano, concluindo: "São uma equipa difícil. Qualquer coisa pode acontecer num único jogo, mas, em dois, é mais complicado."

Autor: João Lopes