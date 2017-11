Continuar a ler

Sobre a lesão de Thomas Lemar, que enfrenta uma paragem de três a quatro semanas, Jardim espera pela recuperação. "É um jogador importante para nós. Ele terá que recuperar bem para regressar à sua melhor forma", frisou.



Mas Lemar não é a única baixa para o jogo deste sábado com o Guingamp, pois Sidibé, Moutinho, Kongolo, Falcão e Meité ficaram igualmente fora dos convocados devido a problemas físicos. Já o defesa brasileiro Jemerson vai cumprir castigo.

Leonardo Jardim quer manter a dinâmica de vitória do Monaco. A equipa monegasca vem de duas vitórias consecutivas para o campeonato (Bordéus e Caen, ambos por 2-0) e frente ao Guingamp quer manter a atitude positiva. "A equipa está mais equilibrada, com uma boa dinâmica e os jogadores que regressam têm justificado as escolhas. Em termos mentais, a equipa reagiu bem em momentos difíceis", afirmou.Na ressaca do empate frente ao Besiktas, para a Liga dos Campeões, Leonardo Jardim quer estar concentrado no campeonato. "Vai ser difícil mas é o mais importante. É esta a minha mensagem para o grupo. É graças ao campeonato que nós poderemos voltar às competições europeias na próxima época", disse.