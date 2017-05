Continuar a ler

Mas o português não foi o único elemento do Monaco a ser premiado na gala dos Troféus UNFP, organizada pela associação de futebolistas profissionais em conjunto com a liga francesa (LFP) e a beIN Sports. É que o avançado francês Kylian Mbappé (18 anos) recebeu o troféu de melhor jovem, enquanto o croata Danijel Subasic foi eleito o melhor guarda-redes do campeonato, batendo o português Anthony Lopes (Lyon), outro dos quatro candidatos.Outros premiados: N'Golo Kanté (Melhor jogador francês a alinhar no estrangeiro), John Bostock (melhor jogador da Ligue 2), Nicolas Douchez (melhor guarda-redes da Ligue 2), Dzsenifer Marozsan (melhor jogadora da 1.ª divisão feminina), Sakina Karchaoui (melhor jogadora jovem), Clément Turpin (melhor árbitro internacional), Rudy Buquet (melhor árbitro da Ligue 1), Alexandre Castro (melhor árbitro da Ligue 2) e Bernard Blaquart (melhor treinador da Ligue 2), Memphis Depay (melhor golo do ano).