Na história das competições europeias, o Monaco já defrontou seis clubes alemães, tendo somado 7 vitórias e 5 empates e sofrido 4 derrotas num total de 16 jogos. Entre os seis adversários, só não venceu Dynamo Dresden, Eintracht Frankfurt e Werder Bremen.



Pela 1.ª vez na história das competições da UEFA, Monaco e Borussia Dortmund vão defrontar-se, sendo neste caso igualmente um duelo entre portugueses: no lado alemão está Raphaël Guerreiro enquanto no lado francês encontram-se Leonardo Jardim, Bernardo Silva e João Moutinho. A equipa comandada por Thomas Tuchel vem de eliminar o Benfica nos oitavos-de-final - depois de perder 1-0 na Luz, goleou os encarnados por 4-0 no Westfalenstadion - enquanto o conjunto de Jardim apurou-se na eliminatória mais vibrante dos oitavos-de-final, ao atirar para fora da competição o Manchester City de Pep Guardiola.Agora, o técnico português, que está a lutar pela vitória em todas as competições esta temporada, vai enfrentar o muro amarelo - alcunha dada a uma das bancadas do Westfalenstadion que se enche de adeptos em qualquer jogo -, sabendo que disputa a 1.ª mão na Alemanha e recebe os germânicos na 2.ª mão, tal como lhe sucedeu nos 'oitavos'. Já Tuchel tem um cenário diferente nesta fase: joga primeiro em casa - contra o Benfica deslocou-se primeiro a Portugal - e decide a eliminatória no Estádio Louis II, no Principado monegasco.

Autor: Hugo Neves