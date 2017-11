Continuar a ler

O técnico português falou também de Rony Lopes e explicou o que o distingue de Bernardo Silva, que se transferiu para o Manchester City.



"Ganhou experiência no Lille e hoje dá-nos agressividade ofensiva e cruzamentos. Estou contente com ele, foi chamado à Seleção e ainda bem. É diferente de Bernardo. O Bernardo cria mais desequilíbrios com a bola no pé. O Rony é velocidade e explosão", considerou.

Com a goleada por 6-0 ao Guingamp, o Monaco mantém a distância para o líder PSG a duas jornadas de receber a formação de Emery."Estamos a 4 pontos do PSG e podemos ficar a 1. Mas antes há um jogo fulcral: se não ganharmos ao Amiens, o cenário é diferente", disse Leonardo Jardim no final do encontro.