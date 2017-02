Apesar da derrota por 5-3 no terreno do Manchester City, Leonardo Jardim ficou bastante agradado com a exibição do Monaco em Inglaterra, na 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões. O treinador português destacou o espetáculo proporcionado por ambas as equipas e analisou ainda o momento-chave da partida."A primeira coisa a dizer é que este foi, talvez, um dos jogos mais incríveis desta Liga dos Campeões. É ótimo para os adeptos e penso que eles ficaram satisfeitos por verem um encontro com tanta qualidade ofensiva e oito golos. O Monaco jogou muito bem e dei os parabéns aos jogadores. O ponto de viragem foi o penálti falhado, que nos podia ter dado o 3-1", analisou o técnico português.Mbappé, autor de um dos golos, fez aos 18 anos o primeiro jogo a titular na Champions e, apesar de satisfeito com a sua exibição, Jardim lembra que a aposta declarada na juventude por parte do conjunto francês acaba por ter as suas consequências: "A diferença no número de erros cometidos está, provavelmente, ligado à diferença de idades entre as duas equipas".