Continuar a ler

"Quando jogamos contra uma equipa que usa o jogo direto, se montarmos uma linha defensiva, eles ficam mais longe da nossa área. Caso contrário podem ganhar as segundas bolas e torna-se mais fácil criarem situações de golo. Foi assim que marcaram", continuou o treinador.



Fabinho faturou de penálti, após Falcão ter desperdiçado um na Liga dos Campeões, mas Jardim desvalorizou a escolha entre os dois: "Ambos são bons a converter penáltis e bons jogadores. Falcão nunca falhou no campeonato e Fabinho também não. Nesse aspeto estou tranquilo. Se fosse hoje, tomava a mesma decisão. Sou uma pessoa que dá confiança aos jogadores que trabalham bem. Não é por um jogador falhar que vai passar a ser mau. O futebol é mesmo assim". "Quando jogamos contra uma equipa que usa o jogo direto, se montarmos uma linha defensiva, eles ficam mais longe da nossa área. Caso contrário podem ganhar as segundas bolas e torna-se mais fácil criarem situações de golo. Foi assim que marcaram", continuou o treinador.Fabinho faturou de penálti, após Falcão ter desperdiçado um na Liga dos Campeões, mas Jardim desvalorizou a escolha entre os dois: "Ambos são bons a converter penáltis e bons jogadores. Falcão nunca falhou no campeonato e Fabinho também não. Nesse aspeto estou tranquilo. Se fosse hoje, tomava a mesma decisão. Sou uma pessoa que dá confiança aos jogadores que trabalham bem. Não é por um jogador falhar que vai passar a ser mau. O futebol é mesmo assim".

Leonardo Jardim comentou a vitória deste sábado (2-1) no terreno do Guingamp dizendo que o Monaco fez um bom jogo e soube bloquear o adversário."Não houve lesões mas sim muito cansaço. Acho que a equipa fez um grande jogo. Dominámos, lemos bem os pontos fortes do adversário: o jogo direto e as transições. Montámos uma linha defensiva que nos ajudou muito. Vi dois ou três jogos do Guingamp contra outras grandes equipas do campeonato, PSG, Lyon, Marselha, e essas equipas tiveram dificuldades. É que para jogar contra o Guingamp tens de ganhar os duelos porque eles são muito fortes nesse aspeto, no embate físico", explicou o técnico português.

Autor: Luís Miroto Simões