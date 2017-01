O Monaco, orientado por Leonardo Jardim, entra em campo no domingo no terreno do Paris SG como líder do campeonato, mas tal facto não dá o estatuto de favorito ao conjunto orientado pelo técnico português. Com três pontos de avanço sobre o campeão gaulês, que agora conta com Gonçalo Guedes, a equipa de João Moutinho e Bernardo Silva está consciente das dificuldades que vai encontrar no Parque dos Príncipes.



"O PSG ganhou muitos troféus nos últimos três anos. É um jogo importante, diante um adversário com qualidade e com muitos adeptos. Será um duelo entre duas boas equipas", começou por atirar o técnico madeirense, antes de ser questionado se Monaco podia ser considerado favorito para este jogo e para a conquista da Ligue 1.





Continuar a ler

"Monaco favorito? Isso só pode ser uma piada! O PSG ganhou 11 troféus nos últimos três anos e vocês dizem que o Monaco é favorito? Isso deve ser uma brincadeira e estão a ser pouco rigorosos. Só aceito que possam dizer que estamos entre os favoritos, juntamente com o PSG, Lyon e Nice, que serão as quatro equipas que vão disputar o título até ao fim", explicou Jardim.



"O PSG tem grandes jogadores, e neste mercado chegaram Draxler e Guedes. Continuam muito fortes. Em relação ao passado, penso que o PSG é agora mais equilibrado. Em agosto, na primeira volta, fizemos um grande jogo", disse o português, que bateu o rival em casa por 3-1.



"O jogo de domingo é uma partida importante mas não decisiva. A equipa que conquistar o campeonato será aquela que somar mais pontos em toda a época, e não só nestes jogos. Não é um encontro que vai mudar as aspirações do PSG e do Monaco. Neste momento temos três pontos de avanço e melhor diferença de golos. É um pequeno avanço mas não decisivo", observou Jardim, que destacou Edinson Cavani como principal ameaça.



"Cavani é um grande jogador e um goleador nato. Ele pode fazer a diferença a qualquer momento", elogiou.



O encontro entre Monaco e Paris SG, na capital, realiza-se no domingo às 20 horas. "Monaco favorito? Isso só pode ser uma piada! O PSG ganhou 11 troféus nos últimos três anos e vocês dizem que o Monaco é favorito? Isso deve ser uma brincadeira e estão a ser pouco rigorosos. Só aceito que possam dizer que estamos entre os favoritos, juntamente com o PSG, Lyon e Nice, que serão as quatro equipas que vão disputar o título até ao fim", explicou Jardim."O PSG tem grandes jogadores, e neste mercado chegaram Draxler e Guedes. Continuam muito fortes. Em relação ao passado, penso que o PSG é agora mais equilibrado. Em agosto, na primeira volta, fizemos um grande jogo", disse o português, que bateu o rival em casa por 3-1."O jogo de domingo é uma partida importante mas não decisiva. A equipa que conquistar o campeonato será aquela que somar mais pontos em toda a época, e não só nestes jogos. Não é um encontro que vai mudar as aspirações do PSG e do Monaco. Neste momento temos três pontos de avanço e melhor diferença de golos. É um pequeno avanço mas não decisivo", observou Jardim, que destacou Edinson Cavani como principal ameaça."Cavani é um grande jogador e um goleador nato. Ele pode fazer a diferença a qualquer momento", elogiou.O encontro entre Monaco e Paris SG, na capital, realiza-se no domingo às 20 horas.

Autor: Diogo Jesus