L'AS Monaco affrontera le vainqueur de la rencontre entre Bergerac et le @losclive, en quarts de finale de la @coupedefrance ! pic.twitter.com/W3GbRbfJGt — AS MONACO (@AS_Monaco) March 1, 2017

No final do triunfo do Monaco frente ao Marselha na Taça de França, Leonardo Jardim destacou o empenho dos seus jogadores."Tivemos uma grande reação aos golos do adversário e mostrámos grande atitude em procurar voltar à vantagem. Estou contente também pela demonstração que os jogadores deram de quererem ganhar. Aqueles que não costumam jogar muito deram uma grande resposta", analisou o treinador português."O Marselha atravessa um mau momento mas tem muita qualidade. Nunca gosto de sofrer golos mas marcar quatro aqui no Velódrome é significativo. O Marselha foi uma equipa tremendamente eficaz. Não me lembro de ver o nosso guarda-redes fazer uma defesa", sublinhou Jardim."Preferia jogar 90 minutos, o próximo jogo com o Nantes é já no domingo e vamos ter pouco tempo para recuperar", recordou.

Autor: Diogo Jesus