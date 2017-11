Continuar a ler

Quanto ao período de pausa na competição, Jardim lembrou as dificuldades que uma equipa como o Monaco enfrenta. "Ao contrário dos clubes pequenos, nós não podemos aproveitar a paragem. Eles podem trabalhar tecnicamente, nós temos de trabalhar sobretudo a gestão. Claro que é mais fácil recuperar os jogadores que jogaram na Europa do que aqueles que são da América do Sul, tal como é mais fácil recuperar um jogador que alinha 45 minutos do que aqueles que jogam um encontro inteiro", salientou.



"Para mim, a preparação é sempre a mesma, pouco importa se jogamos em Amiens ou em outro local. O mais importante, é ter uma equipa competitiva. O Amiens é uma equipa que joga num 4x2x3x1 com boa qualidade ofensiva. Teremos de jogar a fundo para conquistar estes três pontos. O jogo com o Amiens é o mais importante neste momento. São três pontos importantes se quisermos manter o 2.º lugar", referiu ainda o português, afirmando desconhecer se Lacina Traoré, avançado emprestado pelo Monaco ao Amiens, poderá defrontar os monegascos: "Não sei qual foi o acordo entre os dois clubes, não sei se vai jogar ou não."



Leonardo Jardim deixou ainda elogios ao brasileiro Jorge, jovem lateral esquerdo que também esteve na conferência de imprensa desta quarta-feira. "Jorge está a evoluir, a trabalhar nos seus pontos fracos. Estamos satisfeitos com a sua evolução. É um jogador de 20 anos, claro que tem ainda uma enorme margem de progressão. O nível final como jogador depende dele, mas estamos cá para o ajudar", disse o técnico.



Depois da derrota em Lyon, a 13 de outubro, o campeão Monaco somou três vitórias concludentes (sobre Caen, Bordéus e Guingamp) para a Ligue 1, marcando 10 golos e mantendo a baliza inviolada. No regresso do campeonato francês após a paragem para os jogos das seleções, a equipa de Leonardo Jardim vai procurar prolongar o bom momento, deslocando-se na sexta-feira ao terreno do Amiens ainda com algumas baixas de peso, como Djibril Sidibé e Thomas Lemar, mas com Radamel Falcão e João Moutinho de volta às opções."Djibril Sidibé é demasiado cedo para jogar. É preciso esperar mais uma semana para que ele volte a treinar-se com a equipa. Falcão estava lesionado, mas está de regresso ao grupo. Moutinho está a aumentar o seu nível pouco a pouco. Não sei se poderão ser titulares. Talvez seja preciso esperar nos casos de Falcão e Moutinho", adiantou o técnico português em conferência de imprensa de antevisão da partida que antecede as receções ao Leipzig (para a Champions, dia 21) e ao PSG (para a Ligue 1, dia 26).