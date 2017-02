Leonardo Jardim explicou de forma muito curiosa a razão que o irá obrigar a gerir a equipa do Monaco na visita de quarta-feira a Marselha, a contar para os 'oitavos' da Taça."Estamos um pouco limitados fisicamente, pois somos a equipa da Europa que mais vezes jogou. Não podemos quebrar os jogadores. O cansaço no futebol não é como na PlayStation. Os jogadores não têm uma seta verde ou vermelha consoante o estado físico. Quando joga FIFA, o meu filho faz sair um jogador vermelho e entrar um jogador verde. Ora, no futebol não é assim...", vincou o treinador do conjunto do Principado, que não contará com os lesionados Falcão, Carrillo e Glik.