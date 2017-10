O treinador do Monaco, Leonardo Jardim, perfila-se como o principal candidato para suceder a Unai Emery, no comando do Paris SG, na próxima época. De acordo com o jornal francês 'Le 10 Sport', o diretor desportivo dos parisienses, Antero Henrique, será o cérebro desta operação.Recorde-se que a saída de Unai Emery do comando dos parisienses já tinha sido colocada em cima da mesa, após ter perdido a Ligue 1 para o Monaco, mas o técnico espanhol acabou por receber um voto de confiança. Em simultâneo, houve dúvidas em torno da manutenção de Leonardo Jardim nos monegascos. Na altura, o Inter surgiu como o principal candidato para garantir os seus serviços mas o técnico optou por ficar no principado, mesmo depois de ter perdido algumas estrelas como Kylian Mbappé, transferido, precisamente, para o Paris SG, e Bernardo Silva.A publicação francesa salienta que Antero Henrique admira o trabalho do técnico português, desde que era diretor desportivo do FC Porto, vendo-o como alguém com o perfil ideal para levar os parisienses a um patamar mais elevado, na esfera europeia.