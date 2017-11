Continuar a ler

Elogios a Ranieri



Frente ao Nantes, o Monaco terá um duro teste, já que o sucessor de Sérgio Conceição tem levado os canários a bom porto. "Adoro o Ranieri, ele tem muita experiência por já ter trabalhado em vários campeonatos. É um grande treinador e o Nantes tem uma equipa que defende bem e sai bem na transição defesa/ataque. É uma equipa musculada e precisamos de alguns regressos na equipa", disse, avisando: "Este final de ano será intenso. Todos podem jogar. Lemar? Só regressa dentro de 10 ou 15 dias. Há que trabalhar..." Frente ao Nantes, o Monaco terá um duro teste, já que o sucessor de Sérgio Conceição tem levado os canários a bom porto. "Adoro o Ranieri, ele tem muita experiência por já ter trabalhado em vários campeonatos. É um grande treinador e o Nantes tem uma equipa que defende bem e sai bem na transição defesa/ataque. É uma equipa musculada e precisamos de alguns regressos na equipa", disse, avisando: "Este final de ano será intenso. Todos podem jogar. Lemar? Só regressa dentro de 10 ou 15 dias. Há que trabalhar..."

Para o Monaco, à despedida definitiva das competições europeias seguiu-se uma derrota caseira frente ao PSG no campeonato que terá hipotecado a possibilidade de o campeão francês vir a revalidar o título. A consequente queda para o 3º lugar da classificação é o atual cenário de um Monaco que já prepara a deslocação de amanhã a Nantes mas, para Leonardo Jardim, não há razões para alarme até porque a luta é diferente da que travou na época passada."Queremos um lugar no pódio, tal como o Lyon e o Marselha... Não estou surpreendido por vê-los tão em cima. Já tinha previsto esta situação há quatro meses. O Lyon recuperou o equilíbrio que tinha há dois anos. E o Marselha também", atirou o técnico, explicando que há vários momentos diferentes numa época e o Monaco até teve um "bom comportamento" diante do líder PSG: "Estivemos bem posicionados mas não fizemos a diferença no capítulo ofensivo. Uma época dura 10 meses. Há momentos de forma, jogadores lesionados, calendário... Há vários fatores a ter em conta."

Autor: Hugo Neves